Les Cavaliers des terres sauvages Cinéma Le Félix Labouheyre

Les Cavaliers des terres sauvages

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Séance en VO

Venez voir ce film qui se déroule au cœur des montagnes argentines, où l’on suit des familles de cavaliers profondément attachées à la nature et perpétuant leurs traditions.

La séance sera précédée d’un focus sur les documentaires artistiques !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English : Les Cavaliers des terres sauvages

Screening in OV

Come and see this film set in the heart of the Argentinian mountains, where we follow horse-riding families deeply attached to nature and perpetuating their traditions.

The screening will be preceded by a focus on artistic documentaries!

German : Les Cavaliers des terres sauvages

Sitzung in OV

Sehen Sie sich diesen Film an, der in den argentinischen Bergen spielt und Reiterfamilien begleitet, die tief mit der Natur verbunden sind und ihre Traditionen aufrechterhalten.

Vor der Vorstellung findet ein Fokus auf künstlerische Dokumentarfilme statt!

Italiano :

Séance en VO

Venite a vedere questo film ambientato nel cuore delle montagne argentine, dove seguiamo le famiglie di cavalieri profondamente legati alla natura e che portano avanti le loro tradizioni.

La proiezione sarà preceduta da un focus sui documentari artistici!

Espanol : Les Cavaliers des terres sauvages

Séance en VO

Venga a ver esta película ambientada en el corazón de las montañas argentinas, donde seguimos a las familias de jinetes profundamente apegadas a la naturaleza y continuadoras de sus tradiciones.

La proyección irá precedida de un coloquio sobre documentales artísticos

