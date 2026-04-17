Epiniac

Les cavaliers du feu

Domaine des Ormes Epiniac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-20

17 & 20 avril Les Cavaliers du Feu spectacle nocturne pour une envolée poétique et féerique, une traversée sensorielle aux frontières du rêve. Cette création met à l’honneur l’année chinoise du Cheval de Feu, dans un univers organique et envoûtant où se mêlent orchestre, danse, flammes, visions et mystère. Les chevaux y évoluent au milieu du feu, des braises, des artifices et des scintillements, dans une fresque à la fois macabre, élégante, subtile et magique, pensée pour faire rêver les petits autant que les grands. .

Domaine des Ormes Epiniac 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Les cavaliers du feu Epiniac a été mis à jour le 2026-04-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel