Les caves secrètes du manoir de la Fresnaye s’ouvrent pour la première fois Saint-Germain-de-la-Coudre

Les caves secrètes du manoir de la Fresnaye s’ouvrent pour la première fois

Le manoir de la Fresnaye, joyau d’architecture et témoin d’une histoire multiséculaire, s’apprête à livrer l’un de ses mystères les mieux gardés. À l’occasion des Journées du Patrimoine, les caves seront exceptionnellement ouvertes au public. Une première dans l’histoire des lieux. Une expérience rare, qui promet de marier l’émotion de la découverte et la beauté brute de l’architecture.

Ouvert samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 14 heures à 19 heures.

Adultes 3 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Tél 06 95 61 83 66 .

Manoir de la Fresnaye Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 6 95 61 83 66

