Les Celtes du Finistère : à la découverte des Osismes Mairie de Saint-Frégant – foyer des jeunes Saint-Frégant

Les Celtes du Finistère : à la découverte des Osismes Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 Mairie de Saint-Frégant – foyer des jeunes Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Une Micro-folie, musée numérique itinérant, est un dispositif culturel porté par le ministère de la culture et développé par la Villette. En partenariat avec des institutions et musées du monde entier, le projet est de rendre la culture accessible pour tous et toutes.

Ludothèque, musée en libre visite, Casque en VR, venez découvrir votre Micro-folie, par des ateliers ou des expositions sans inscription ! Itinérante, elle a posé ses valises jusqu’aux journées européennes du patrimoine à Saint Frégant au foyer des jeunes qui jouxte la mairie.

Samedii, la Micro-folie s’intéressera aux celtes du bout du monde, les Osismes. Peuple vivant sur notre actuel Finistère, leur nom est pourtant méconnu : qui étaient-ils? Où vivaient-ils? Et d’ailleurs, c’est quoi les celtes?

Mairie de Saint-Frégant – foyer des jeunes 29260 Saint-Frégant Saint-Frégant 29260 Finistère Bretagne 0672901900 https://www.instagram.com/mf_lesneven_cote_des_legendes/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61577286501922 Lieu d’accueil de la Micro-folie Mobile Lesneven Côte des Légendes, ouverte à l’occasion des journées européennes du patrimoine

Vorgium.bzh