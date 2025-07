Les Celtiques Apéro Concert Guérande

Les Celtiques Apéro Concert Guérande dimanche 10 août 2025.

Les Celtiques Apéro Concert

Boulevard du Nord Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 11:30:00

fin : 2025-08-10 14:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Apéro Concert avec les duos Brou/Couton suivit de Bléjean Brothers & Nicolas Quemener​.

11h30 BROU / COUTON

Collecteurs d’histoires et de chants et cuisiniers à l’occasion, le chanteur Roland BROU et le guitariste Patrick COUTON se sont taillés une véritable réputation d’historiens de la tradition orale de Bretagne, tradition qu’ils réinventent avec de nouvelles musiques, de nouvelles interprétations, que ce soit en formule duo ou au sein de groupes comme ROQUIO et LE GRAND CARAQUIN, ils évoquent dans leurs chansons des faits, des anecdotes, des situations qui témoignent de réalités sociales, et même culinaires !

12h45 Bléjean Brothers & Nicolas Quemener​

Loïc Bléjean et son frère Ronan sont deux références en musique irlandaise depuis une trentaine d’années. Musiciens incontournables de la scène bretonne au sein de nombreux groupes, c’est en duo qu’ils expriment toute l’énergie et l’émotion d’une musique qu’ils ont appris en Irlande, au contact des plus grands artistes. Ils sont désormais parmi les rares Français à y être régulièrement invités pour des concerts ou des master classes.

Les frères Bléjean se produisent sur scène en trio avec leur ami de toujours, le légendaire Nicolas Quémener (guitare, chant), qui joue lui-même avec les plus grands groupes irlandais depuis des décennies. Leur musique, ancrée dans la tradition, brille par son énergie et la place donnée à l’improvisation.

Tout le prgramme des Celtiques à retrouver ici Les Celtiques De Guerande .

Boulevard du Nord Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46 rene.tobie@wanadoo.fr

