Les Celtiques Concert Guérande

Les Celtiques Concert

Boulevard du Nord Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-08-08 20:30:00

fin : 2025-08-08 23:30:00

2025-08-08

Concert de Erwann Tobie & Heikki Bourgault suivit de Solas

20h30 – Erwann TOBIE et Heikki BOURGAULT

En concert comme en fest-noz, lorsque vous réunissez Erwann et Heikki sur scène, vous assistez à un dialogue permanent entre deux instruments au service de la mélodie et, le cas échéant, de la danse. Leur souhait ? Partager avec le public leur plaisir de jouer ensemble et leur regard sur la musique traditionnelle d’aujourd’hui une musique riche de son passé mais résolument inscrite dans le présent…

22H00 – SOLAS​

Solas va célébrer ses trente ans de musique et de concerts à travers le monde !

Le groupe irlando-américain a été salué par le Boston Globe comme le meilleur groupe celtique que ce pays ait jamais produit et par le Wall Street Journal comme le groupe traditionnel irlandais portant toutes les marques de la grandeur. Depuis sa création à New York en 1995, Solas est resté un élément incontournable du paysage musical irlandais et américain, une source de talent et d’inspiration qui a conduit à de nouvelles propositions en matière de musicalité, de répertoire et d’intensité.

Au fil des années, Solas a fait connaître au monde entier son amour et son respect pour les traditions de la musique irlandaise, ainsi que son sens américain de l’aventure mélodique et instrumentale.

Tous le prgramme des Celtiques à retrouver ici Les Celtiques De Guerande .

Boulevard du Nord Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46 rene.tobie@wanadoo.fr

