Les cépages hybrides oubliés Rouans
samedi 19 septembre 2026 · Rouans
Informations pratiques
Rouans
Les cépages hybrides oubliés
14 La Gauduchère Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Connaissez-vous les cépages 4643-Roi des noirs, 5455-Plantet, 7053-Chancellor ou encore l’Oberlin ? Venez les découvrir avec l’association de bénévoles Les Amis du Petit Grain qui ouvre son chai à Rouans.
Au programme :
présentation du travail de l’association
présentation du travail de préservation, de l’entretien et de la vinification
présentation de la biodynamie
présentation des anciens cépages hybrides dans le Pays de Retz
Vous pourrez connaître leur essor et leur déclin ainsi qu’une histoire presque oubliée de la vigne à Rouans.
Cette animation sera suivie par la dégustation du vin naturel produit dans le pays de Retz
Retrouvez ici tous les évènements proposés à Rouans .
14 La Gauduchère Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesamisdupetitgrain@etik.com
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English :
Are you familiar with the grape varieties 4643-Roi des noirs, 5455-Plantet, 7053-Chancellor, or Oberlin? Come discover them with the volunteer organization Les Amis du Petit Grain, which is opening its wine cellar in Rouans.
L’événement Les cépages hybrides oubliés Rouans a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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