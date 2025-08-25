Les céramiques de Malaury M Galerie Submersion Saint-Malo

Les céramiques de Malaury M

Galerie Submersion 6 Rue du Puits aux Braies Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-25 18:30:00

fin : 2025-08-31

2025-08-25

Après son exposition à Rennes au mois de juillet, Malaury M propose ses créations Intra Muros, galerie Submersion.

Chaque pièce est unique et réalisée en grès.

Souvent imprégnées de son enfance passée sur les côtes bretonnes, ses sculptures vous embarquent vers un pays imaginaire, parfois déroutant, où émotions et souvenirs de notre enfant intérieur rencontrent les regards de l’adulte en devenir. .

Galerie Submersion 6 Rue du Puits aux Braies Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 70 37 37 88

