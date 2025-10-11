Les cerceaux contre-attaquent ! La Cabane Plumergat

Les cerceaux contre-attaquent ! La Cabane Plumergat samedi 11 octobre 2025.

Les cerceaux contre-attaquent !

La Cabane 16 Kerhouarn Plumergat Morbihan

Début : 2025-10-11 20:30:00

Théâtre concert

Présenté par Les Zombies de la Stratosphère

Création originale et burlesque

C’est l’histoire, basée sur des faits réels, de deux bras cassés qui voulaient faire du spectacle, sans jamais aucune répétition sérieuse… puisque pas de salle pour répéter… sans grandes possibilités techniques puisque pas d’argent et sans moyens logistiques pour se déplacer… puisque pas de voiture. Un spectacle entre désastre assumé et génialissime retombée… un peu comme la vraie fausse vie… ou la fausse vraie vie. A vous de voir !

A partir de 8 ans

Spectacle suivi d’un concert du musicien Rhinocéros

Buvette sur place .

