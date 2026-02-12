Les Cercles Clandestins de Poésie La Reine de Coeur Rennes

**2084 – La poésie est bannie de la société.**
Pourtant, dans l’ombre, des poètes s’organisent pour la faire survivre dans chaque recoin de votre quotidien.
Une poésie orale, éphémère, unique… insaisissable.
À partir de vos thèmes et de vos impulsions, La Rathure écrira à l’oral des poèmes éphémères, uniques, fruits de l’instant et de la rencontre de vos imaginaires !
Jonglant entre contraintes classiques et versification libre, entre textes humoristiques, rythmiques ou émouvants, les Cercles Clandestins de Poésie feront à nouveau fleurir la poésie là où on a essayé, en vain, de l’effacer.
Joignez vous au cercle !

Entrée libre, sortie au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-02T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-06-08T21:30:00.000+02:00

1
 

La Reine de Coeur 38 rue de Saint Brieuc, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


