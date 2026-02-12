Les Cercles Clandestins de Poésie La Reine de Coeur Rennes 2 mars – 8 juin, les lundis Ille-et-Vilaine

À partir de vos thèmes et de vos impulsions, La Rathure improvisera des poèmes et slams éphémères fruits de l’instant et de vos imaginaires ! Joignez vous au cercle !

**2084 – La poésie est bannie de la société.**

Pourtant, dans l’ombre, des poètes s’organisent pour la faire survivre dans chaque recoin de votre quotidien.

Une poésie orale, éphémère, unique… insaisissable.

Jonglant entre contraintes classiques et versification libre, entre textes humoristiques, rythmiques ou émouvants, les Cercles Clandestins de Poésie feront à nouveau fleurir la poésie là où on a essayé, en vain, de l’effacer.

Joignez vous au cercle !

Entrée libre, sortie au chapeau

1



La Reine de Coeur 38 rue de Saint Brieuc, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



