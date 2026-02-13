Les Cercles Clandestins de Poésie, La Reine de Coeur, Rennes

Les Cercles Clandestins de Poésie 2 mars – 8 juin, les lundis La Reine de Coeur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-02T20:00:00+01:00 – 2026-03-02T21:30:00+01:00

Fin : 2026-06-08T20:00:00+02:00 – 2026-06-08T21:30:00+02:00

2084 – La poésie est bannie de la société.

Pourtant, dans l’ombre, des poètes s’organisent pour la faire survivre dans chaque recoin de votre quotidien.

Une poésie orale, éphémère, unique… insaisissable.

À partir de vos thèmes et de vos impulsions, La Rathure écrira à l’oral des poèmes éphémères, uniques, fruits de l’instant et de la rencontre de vos imaginaires !

Jonglant entre contraintes classiques et versification libre, entre textes humoristiques, rythmiques ou émouvants, les Cercles Clandestins de Poésie feront à nouveau fleurir la poésie là où on a essayé, en vain, de l’effacer.

Joignez vous au cercle !

Entrée libre, sortie au chapeau

La Reine de Coeur 38 rue de Saint Brieuc, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

À partir de vos thèmes et de vos impulsions, La Rathure improvisera des poèmes et slams éphémères fruits de l’instant et de vos imaginaires ! Joignez vous au cercle ! Improvisation Poésie

Paulock, La Rathure