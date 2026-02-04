Les Césars à Barb ! Maison des Arts Barbières

Les Césars à Barb !

Maison des Arts 605 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Tu fais toi même tes propres films ? Avec ton téléphone ou même avec du vrai matos de pro ? Participez à notre premier festival de films amateurs DIY et présente tes créations !

.

Maison des Arts 605 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 20 74 lesartsabarb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you make your own films? With your phone or even with real pro equipment? Take part in our first DIY amateur film festival and show off your creations!

L’événement Les Césars à Barb ! Barbières a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme