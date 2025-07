LES CÉVENNES Village Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes

LES CÉVENNES Village Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes mardi 15 juillet 2025.

Village Saint-Laurent-de-Trèves Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Projection en avant-première cévenole du nouveau film de Luigi de Zarlo Les Cévennes, en présence du réalisateur-photographe naturaliste et musicien compositeur, après ses films Grand Chemin des Crêtes et Entre Causses et Cévennes .

Projection suivie d’un verre de l’amitié offert par l’association Joia En Cor pour échanger avec Luigi de Zarlo.

Des chemins de traverse ou des sentiers balisés sur la terre ferme des hauts cantons cévenols.

Les Cévennes , entre terre et ciel, entre soleil et nuages, entre vent et roche, entre modernité et tradition. À pied en grimpant, à vélo, en voiture ou en escalade, l’auteur Luigi de Zarlo vous emmène à la découverte des trésors cachés au milieu des paysages et des parcours insolites et envoûtants de cette terre de schiste et granite.

Dans ce film documentaire long métrage, le photographe et réalisateur part à la découverte de la flore de la faune, des femmes et des hommes qui habitent, ce magnifique et idyllique monde.

L’homme moderne occupe encore une place centrale dans cette nature fantastique et généreuse, mais pour combien de temps encore ? Il peut y jouer un rôle capital dans l’évolution de celle-ci, tout en exercent ses activités ancestrales, fondu dans ces paysages comme par un mimétisme enchanté ?

C’est cette relation entre l’homme et ce territoire qui donne, entre autres, un cachet original d’une beauté et d’un charme si unique au monde. .

Village Saint-Laurent-de-Trèves Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie

English :

Cévennes premiere screening of Luigi de Zarlo’s new film: Les Cévennes, in the presence of the director-photographer-naturalist and musician-composer, following his films « Grand Chemin des Crêtes » and « Entre Causses et Cévennes ».

Screening followed by a friendly drink hosted by the Joia En Cor association, where you can chat with Luigi de Zarlo.

German :

Vorpremiere des neuen Films von Luigi de Zarlo in den Cevennen: Les Cévennes, in Anwesenheit des Regisseurs, Naturfotografen und Musikers und Komponisten, nach seinen Filmen « Grand Chemin des Crêtes » und « Entre Causses et Cévennes » (Zwischen Causses und Cevennen).

Im Anschluss an die Vorführung besteht die Möglichkeit, bei einem von der Vereinigung Joia En Cor angebotenen Glas Freundschaft mit Luigi de Zarlo zu diskutieren.

Italiano :

Proiezione in anteprima del nuovo film di Luigi de Zarlo: Les Cévennes, alla presenza del regista, fotografo naturalista e musicista compositore, dopo i suoi film Grand Chemin des Crêtes e Entre Causses et Cévennes.

La proiezione sarà seguita da un aperitivo conviviale organizzato dall’associazione Joia En Cor, durante il quale si potrà chiacchierare con Luigi de Zarlo.

Espanol :

Preestreno en Cévennes de la nueva película de Luigi de Zarlo: Les Cévennes, en presencia del director, fotógrafo naturalista y músico-compositor, tras sus películas Grand Chemin des Crêtes y Entre Causses et Cévennes.

La proyección irá seguida de un aperitivo ofrecido por la asociación Joia En Cor, donde podrá charlar con Luigi de Zarlo.

