Les Chabadass, chansons engagées La Cordo Romans-sur-Isère
Les Chabadass, chansons engagées La Cordo Romans-sur-Isère jeudi 27 novembre 2025.
Les Chabadass, chansons engagées
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 19:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Une chorale féministe qui fait vibrer les voix et les luttes ! Une chorale féministe qui fait vibrer les voix et les luttes !
.
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
A feminist choir that makes voices and struggles vibrate! A feminist choir that makes voices and struggles vibrate!
German :
Ein feministischer Chor, der die Stimmen und die Kämpfe vibrieren lässt! Ein feministischer Chor, der die Stimmen und die Kämpfe vibrieren lässt!
Italiano :
Un coro femminista che fa vibrare voci e lotte! Un coro femminista che fa vibrare le voci e le lotte!
Espanol :
¡Un coro feminista que hace vibrar voces y luchas! ¡Un coro feminista que hace vibrar voces y luchas!
L’événement Les Chabadass, chansons engagées Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-23 par Valence Romans Tourisme