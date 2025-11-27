Les Chabadass, chansons engagées La Cordo Romans-sur-Isère

Les Chabadass, chansons engagées

La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Une chorale féministe qui fait vibrer les voix et les luttes ! Une chorale féministe qui fait vibrer les voix et les luttes !

La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

English :

A feminist choir that makes voices and struggles vibrate! A feminist choir that makes voices and struggles vibrate!

German :

Ein feministischer Chor, der die Stimmen und die Kämpfe vibrieren lässt! Ein feministischer Chor, der die Stimmen und die Kämpfe vibrieren lässt!

Italiano :

Un coro femminista che fa vibrare voci e lotte! Un coro femminista che fa vibrare le voci e le lotte!

Espanol :

¡Un coro feminista que hace vibrar voces y luchas! ¡Un coro feminista que hace vibrar voces y luchas!

