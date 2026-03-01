Les chaillées de l’enfer | Rencontre avec le réalisateur et deux femmes vigneronnes Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Les chaillées de l’enfer | Rencontre avec le réalisateur et deux femmes vigneronnes

Mardi 31 mars 2026 de 20h30 à 23h.

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31 23:00:00

2026-03-31

Rencontre avec le réalisateur Léo Boudet et deux femmes vigneronnes Christine Vernay (nommée Homme de l’année par le guide des vins de France de Bettane & Desseauve) et Dominique Hauvette (Domaine Hauvette, situé sur le versant nord des Alpilles).

Synopsis

Dans le domaine mythique de la vigneronne Christine Vernay, des femmes et des hommes travaillent au rythme des saisons les pentes escarpées de la Côte-Rôtie et du Condrieu. Ensemble et à la force leurs bras, ils luttent pour préserver ce vignoble d’exception, désormais confronté aux bouleversements climatiques.



De Léo Boudet

Avec Christine Vernay .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Meeting with director Léo Boudet and two female winemakers: Christine Vernay (protagonist of the film, named Man of the Year by the Bettane & Desseauve wine guide of France) and Dominique Hauvette (Domaine Hauvette, located on the northern slope of the Alpilles).

