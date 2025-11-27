Les Chais by Night | Dégustation vins & chocolats Château de Tiregand Creysse
Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
La grande première de “Les Chais by Night”, une soirée exceptionnelle mêlant découverte, gourmandise et convivialité.
Au programme de cette soirée sensorielle
Visite des chais de nuit une expérience rare et immersive
Dégustation de 5 vins sublimée par un accord chocolats et vins orchestré par Hervé Robin, artisan chocolatier et acteur du mouvement Bean to bar
Tarif 18 € par personne en pré-vente 25€ sur place
Les places étant limitées à 20, nous vous invitons à réserver dès maintenant ! .
Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 21 08 contact@chateau-de-tiregand.com
