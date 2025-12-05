Les Chais by Night | Une symphonie vin et chocolat Château de Tiregand Creysse

Les Chais by Night | Une symphonie vin et chocolat

Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-12-11

Au programme de cette soirée sensorielle

Visite des chais de nuit une expérience rare et immersive

Dégustation de 5 vins sublimée par un accord chocolats et vins orchestré par Hervé Robin, artisan chocolatier et acteur du mouvement Bean to bar

Tarif 20 € par personne en prévente 25€ sur place

Une expérience unique pour tous les amoureux du vin et du chocolat !

LE SAVIEZ VOUS ? LE CHATEAU PROPOSE DES DÉGUSTATIONS & VISITES TOUS LES JOURS !

Pour les plus impatients, découvrez nos chais et dégustez nos vins accompagnés de chocolats du lundi au vendredi

10h30 et 16h en français

14h en anglais .

English :

