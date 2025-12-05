Les Chais by Night | Une symphonie vin et chocolat Château de Tiregand Creysse
Les Chais by Night | Une symphonie vin et chocolat Château de Tiregand Creysse jeudi 15 janvier 2026.
Les Chais by Night | Une symphonie vin et chocolat
Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Au programme de cette soirée sensorielle
Visite des chais de nuit une expérience rare et immersive
Dégustation de 5 vins sublimée par un accord chocolats et vins orchestré par Hervé Robin, artisan chocolatier et acteur du mouvement Bean to bar
Tarif 20 € par personne en prévente 25€ sur place
Une expérience unique pour tous les amoureux du vin et du chocolat !
LE SAVIEZ VOUS ? LE CHATEAU PROPOSE DES DÉGUSTATIONS & VISITES TOUS LES JOURS !
Pour les plus impatients, découvrez nos chais et dégustez nos vins accompagnés de chocolats du lundi au vendredi
10h30 et 16h en français
14h en anglais .
Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 21 08 contact@chateau-de-tiregand.com
English :
L’événement Les Chais by Night | Une symphonie vin et chocolat Creysse a été mis à jour le 2025-12-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides