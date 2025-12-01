Les Chaises Théâtre du Passeur Le Mans

Les Chaises

Théâtre du Passeur 88 Rue de la Rivière Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

2025-12-12 2025-12-13

La Compagnie Du Poulpe présente Les Chaises au Théâtre du Passeur dans une île désertée, un couple réinvente le monde entre débris, rires et vertige. Une fable mordante où l’absurde d’Ionesco révèle la force fragile de l’humanité.

La Compagnie Du Poulpe investit le Théâtre du Passeur avec Les Chaises d’Eugène Ionesco, une plongée saisissante dans un univers où l’absurde se mêle à la tendresse.

Ils sont seuls, ou presque, sur leur île déserte. Adam et Eve d’une ère effondrée, ils jouent. Ça sent les poissons morts d’une eau irradiée, les restes d’une civilisation au progrès supplanté et pourtant ils rient. Nous partageons leurs folies mais surtout ils savent à qui confier le plus grand des messages qui sauvera l’humanité. .

The Compagnie Du Poulpe presents Les Chaises at the Théâtre du Passeur: on a deserted island, a couple reinvent the world between debris, laughter and vertigo. A biting fable in which Ionesco’s absurdity reveals the fragile strength of humanity.

