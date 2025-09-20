Les chalets d’alpages Parking de La Côte Les Houches

Les chalets d’alpages Samedi 20 septembre, 09h00 Parking de La Côte Haute-Savoie

Nombre de place limitée. Prévoir des chaussures de randonnées et une tenue adaptées aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Autrefois, le climat était rigoureux : on savait tirer le meilleur parti des ressources disponibles sans pour autant les épuiser. Qu’il s’agisse de construire ou de prendre soin des animaux, tout était réfléchi et avait sa raison d’être. Partez à la rencontre de magnifiques chalets d’alpage et découvrez leur histoire en les observant de près !

Parking de La Côte Route des Chavants 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

©Sophie PERSYN