Les Chalets de l’Avent

Du vendredi 19 au mardi 23 décembre 2025. Cours de la République Gardanne Bouches-du-Rhône

Les traditionnels chalets de l’Avent de la ville de Gardanne reviennent cette année encore sur le cours de la République.Enfants

5 jours de féerie sur le cours de la République



Les passages de la calèche de Noël se feront le lundi 22 décembre, de 14h à 18h. .

Cours de la République Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 79 00

English :

Gardanne?s traditional Advent chalets are back again this year on the Cours de la République.

German :

Die traditionellen Adventshütten der Stadt Gardanne kehren auch in diesem Jahr wieder auf den Cours de la République zurück.

Italiano :

I tradizionali chalet dell’Avvento di Gardanne tornano anche quest’anno sul Cours de la République.

Espanol :

Los tradicionales chalets de Adviento de Gardanne vuelven este año al Cours de la République.

L’événement Les Chalets de l’Avent Gardanne a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de Gardanne