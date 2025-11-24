Les Chalets de l’Avent Gardanne
Les Chalets de l’Avent Gardanne vendredi 19 décembre 2025.
Les Chalets de l’Avent
Du vendredi 19 au mardi 23 décembre 2025. Cours de la République Gardanne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-23
2025-12-19
Les traditionnels chalets de l’Avent de la ville de Gardanne reviennent cette année encore sur le cours de la République.Enfants
5 jours de féerie sur le cours de la République
Les passages de la calèche de Noël se feront le lundi 22 décembre, de 14h à 18h. .
Cours de la République Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 79 00
English :
Gardanne?s traditional Advent chalets are back again this year on the Cours de la République.
German :
Die traditionellen Adventshütten der Stadt Gardanne kehren auch in diesem Jahr wieder auf den Cours de la République zurück.
Italiano :
I tradizionali chalet dell’Avvento di Gardanne tornano anche quest’anno sul Cours de la République.
Espanol :
Los tradicionales chalets de Adviento de Gardanne vuelven este año al Cours de la République.
L’événement Les Chalets de l’Avent Gardanne a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de Gardanne