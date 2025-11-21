Les chalets du marché de Noël Haguenau

Haguenau, située à seulement 20 minutes de Strasbourg, vous invite à vivre un Noël alsacien, authentique et convivial ! Loin de la cohue des grandes villes, la cité de Barberousse vous invite à pousser la porte d’un monde fait de coutumes et de savoir-faire.

Une soixantaine de chalets de Noël enchanteurs et authentiques répartis sur plusieurs places de la ville, un centre-ville qui se pare de mille couleurs, des odeurs alléchantes, une ambiance et un décor féeriques Noël à Haguenau possède tous les ingrédients du Noël alsacien, avec en plus, le charme d’une destination préservée, conviviale et familiale ! Unique marché de Noël du nord de l’Alsace ouvert tous les jours pendant cinq semaines (sauf le 25/12), les exposants des chalets de Noël de Haguenau vous accueillent produits locaux et artisanaux, décorations de Noël, idées de cadeaux et beaucoup de gourmandises de saison…

Pendant cinq semaines, animations, expositions, concerts, contes et rencontres avec les personnages légendaires permettront aux visiteurs de profiter d’un bon vin chaud… Ou encore de déguster un dampfnudel , spécialité du nord de l’Alsace que les locaux apprécient particulièrement ! Les enfants, quant à eux, se réjouiront du magnifique carrousel 1900 qui trônera sur la Place de la République et qui les embarquera sur divers animaux en bois, chevaux, ânes, lions et même une belle cigogne.

L’équipe de l’Office de tourisme se tient à votre disposition pour vous accompagner, vous conseiller et vous recommander un hébergement, un restaurant ou encore une activité qui vous permettront de passer d’agréables vacances et de belles fêtes alsaciennes. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@haguenau.fr

English :

Haguenau, just 20 minutes from Strasbourg, opens its doors to northern Alsace and invites you to experience an authentic, friendly Alsatian Christmas! Far from the hustle and bustle of the big cities, the city of Barbarossa invites you to enter a world of customs and know-how.

German :

Haguenau, das nur 20 Minuten von Straßburg entfernt liegt, öffnet seine Türen zum Nordelsass und lädt Sie ein, ein authentisches und geselliges elsässisches Weihnachtsfest zu erleben! Fernab vom Trubel der Großstädte lädt die Barbarossastadt Sie dazu ein, die Tür zu einer Welt voller Bräuche und Fertigkeiten aufzustoßen.

Italiano :

Haguenau, a soli 20 minuti da Strasburgo, apre le sue porte al nord dell’Alsazia e vi invita a vivere un autentico e amichevole Natale alsaziano! Lontano dalla frenesia delle grandi città, la città di Barbarossa vi invita a entrare in un mondo di usanze e conoscenze.

Espanol :

Haguenau, a sólo 20 minutos de Estrasburgo, abre sus puertas al norte de Alsacia y le invita a vivir una auténtica y acogedora Navidad alsaciana Lejos del bullicio de las grandes ciudades, la ciudad de Barbarroja le invita a adentrarse en un mundo de costumbres y saber hacer.

