LES CHAMEAUX, UNE EXPÉRIENCE INSOLITE AU PLUS PRÈS DU TROUPEAU La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries lundi 13 juillet 2026.

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

LES CHAMEAUX, UNE EXPÉRIENCE INSOLITE AU PLUS PRÈS DU TROUPEAU

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Laissez-vous surprendre par un élevage hors du commun: celui des chameaux sur le plateau du Larzac

Laissez-vous surprendre par un élevage hors du commun: celui des chameaux.

Découvrez cet animal fascinant dans un territoire en pleine évolution face au changement climatique, et profitez d’un moment privilégié au contact des chamelons pour mieux comprendre la vie de ce troupeau atypique.

Le lieu du rendez-vous sera communiqué sur les billets lors de la réservation auprès de l’Office de tourisme Lodévois et Larzac. .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

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English :

Come and discover an extraordinary livestock operation: camel farming on the Larzac Plateau

L’événement LES CHAMEAUX, UNE EXPÉRIENCE INSOLITE AU PLUS PRÈS DU TROUPEAU La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC