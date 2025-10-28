Les champignons de l’apocalypse avec Audrey Dussutour Musée de Bretagne Rennes

Les champignons de l'apocalypse avec Audrey Dussutour Musée de Bretagne Rennes Mardi 28 octobre, 20h30

Gratuit

Découvrez avec Audrey Dussutour l’histoire fascinante du parasitisme chez les

champignons, depuis leur émergence jusqu’aux redoutables Cordyceps qui infectent des insectes ou des araignées po

De l’effondrement de la sériciculture française aux premières armes biologiques, des catastrophes agricoles aux avancées médicales révolutionnaires, plongez dans l’univers de ces organismes méconnus !

**Audrey Dussutour est** directrice de recherche CNRS au Centre de biologie intégrative à Toulouse. Elle est spécialiste de l’étude du comportement animal.

Un mardi de l’Espace des sciences suivi d’une séance de dédicaces de _Les champignons de l’apocalypse_ (Grasset, 2025).

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine