Les champignons en fête Arnèke

Les champignons en fête Arnèke dimanche 19 octobre 2025.

Les champignons en fête

8, chemin de Zermezeele Arnèke Nord

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

2025-10-19

Ça y est l’automne est arrivé, et avec lui la pleine saison des champignons ! L’occasion rêvée d’aller découvrir la diversité des champignons, toxiques ou non… Sur réservation, limitée à 25 personnes.

8, chemin de Zermezeele Arnèke 59288 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Autumn is here, and with it the full mushroom season! The perfect opportunity to discover the diversity of mushrooms, both poisonous and non-poisonous… Reservations required, limited to 25 people.

German :

Der Herbst ist da und mit ihm die Hochsaison für Pilze! Die perfekte Gelegenheit, um die Vielfalt der Pilze, ob giftig oder nicht, zu entdecken… Reservierung erforderlich, auf 25 Personen begrenzt.

Italiano :

L’autunno è arrivato e con esso la stagione dei funghi! L’occasione perfetta per scoprire la diversità dei funghi, sia velenosi che non… La prenotazione è indispensabile, il numero di persone è limitato a 25.

Espanol :

Llega el otoño y con él la temporada alta de las setas La ocasión perfecta para descubrir la diversidad de las setas, venenosas y no venenosas… Imprescindible reservar, limitado a 25 personas.

