Les Champignons

Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Quels rôles ont les champignons dans la nature et nos jardins ?

L’association Canop’Terre propose une immersion dans le monde fascinant des champignons à l’occasion d’une balade guidée dans la réserve naturelle de la forêt d’Erstein. Les participants découvriront leur mode de vie ainsi que les interactions qu’ils entretiennent avec leur environnement. La sortie abordera les trois grandes familles de champignons, les mycorhiziens, les saprophytes et les parasites, afin d’apprendre à les reconnaître et de mieux comprendre leur rôle, notamment dans nos jardins. 0 .

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est contact@canopterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Champignons Erstein a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme du Grand Ried