Les champignons et les lichens la rodrie vouneuil Vouneuil-sur-Vienne

Les champignons et les lichens

Les champignons et les lichens

la rodrie vouneuil chalet d'accueil de la réserve du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Petits, grands, bleus, rouges, verts, oranges… Plongez dans le monde étonnant des champignons, au cours d’une balade haute en couleurs, en goûts et en odeurs. Partie intégrante de notre biodiversité, les champignons s’associent parfois à des algues pour donner des lichens, symbiose méconnue aux formes planes ou arbustives.

ATTENTION, ceci n’est pas une sortie de cueillette mais bien d’observation !

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 14h. Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées). Chiens interdits même tenus en laisse.

Activité gratuite, inscription obligatoire ici https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/les-champignons-et-lichens-du-pinail-2

Renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur contact@reserve-pinail.org .

la rodrie vouneuil chalet d’accueil de la réserve du Pinail Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@reserve-pinail.org

