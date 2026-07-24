Informations pratiques

Longré

Les Champs en fête

Ancien stade Longré Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

.

Ancien stade Longré 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 31 31 02

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English :

L’événement Les Champs en fête Longré a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente