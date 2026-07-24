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AGENDA · Longré

Les Champs en fête Longré

dimanche 9 août 2026 · Longré

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Ancien stade
Ville
16240 Longré
Département
Charente
Tarif

Longré

Les Champs en fête

Ancien stade Longré Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

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Ancien stade Longré 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 31 31 02 

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English :

L’événement Les Champs en fête Longré a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente