AGENDA · Longré
Les Champs en fête Longré
dimanche 9 août 2026 · Longré
Informations pratiques
Longré
Les Champs en fête
Ancien stade Longré Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
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Ancien stade Longré 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 31 31 02
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English :
L’événement Les Champs en fête Longré a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente