PLace des Vosges Épinal Vosges

Concours de confection d’embarcations flottantes par les enfants présentées dans un bassin.

Fête populaire marquant la fin de l’hiver. Pour symboliser le dégel des ruisseaux, les enfants font naviguer des petits bateaux faits à la main et illuminés par leurs soins.Tout public

PLace des Vosges Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

Competition for children to build floating boats and present them in a pool.

A popular festival marking the end of winter. To symbolize the thawing of the brooks, the children sail small handmade boats illuminated by themselves.

L’événement Les champs golot Épinal a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION