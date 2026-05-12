LES CHAMPTO’FOLIES Rue de la Boire Champtocé-sur-Loire

Champtocé-sur-Loire

LES CHAMPTO’FOLIES

Rue de la Boire Parc de la Rôme Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Festival musical et familial

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Rue de la Boire Parc de la Rôme Champtocé-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire cafe.asso.49123@gmail.com

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English :

Family-friendly music festival

L’événement LES CHAMPTO’FOLIES Champtocé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages