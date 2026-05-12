LES CHAMPTO’FOLIES Rue de la Boire Champtocé-sur-Loire
LES CHAMPTO’FOLIES Rue de la Boire Champtocé-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Champtocé-sur-Loire
LES CHAMPTO’FOLIES
Rue de la Boire Parc de la Rôme Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Festival musical et familial
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Rue de la Boire Parc de la Rôme Champtocé-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire cafe.asso.49123@gmail.com
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English :
Family-friendly music festival
L’événement LES CHAMPTO’FOLIES Champtocé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages