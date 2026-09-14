UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Les chansons de Francis Cabrel – GweN et ses musiciens Cinema Cinévals Saint-Jean-d’Angély

dimanche 11 octobre 2026 · Cinema Cinévals · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Cinema Cinévals
Adresse
1, rue Laurent Tourneur
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
24.5 24.5 24.5 Possibilité de billets suspendus. Informations auprès de l'Office de Tourisme des Vals de Saintonge

Saint-Jean-d’Angély

Les chansons de Francis Cabrel – GweN et ses musiciens

Cinema Cinévals 1, rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR

Possibilité de billets suspendus. Informations auprès de l’Office de Tourisme des Vals de Saintonge

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Pendant 2 heures, cinq musiciens et chanteurs vous font redécouvrir les grands succès de Francis Cabrel. Porté par la voix troublante de GweN, ce concert authentique et engagé revisite son univers avec liberté et émotion.
  .

Cinema Cinévals 1, rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Les chansons de Francis Cabrel – GweN et ses musiciens Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)