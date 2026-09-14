Les chansons de Francis Cabrel – GweN et ses musiciens Cinema Cinévals Saint-Jean-d’Angély
dimanche 11 octobre 2026 · Cinema Cinévals · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Les chansons de Francis Cabrel – GweN et ses musiciens
Cinema Cinévals 1, rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR
Possibilité de billets suspendus. Informations auprès de l’Office de Tourisme des Vals de Saintonge
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Pendant 2 heures, cinq musiciens et chanteurs vous font redécouvrir les grands succès de Francis Cabrel. Porté par la voix troublante de GweN, ce concert authentique et engagé revisite son univers avec liberté et émotion.
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Cinema Cinévals 1, rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Les chansons de Francis Cabrel – GweN et ses musiciens Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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