Les chansons de Francis Cabrel – GweN et ses musiciens Cinema Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Les chansons de Francis Cabrel – GweN et ses musiciens

Cinema Cinévals 1, rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR

Possibilité de billets suspendus. Informations auprès de l’Office de Tourisme des Vals de Saintonge

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Pendant 2 heures, cinq musiciens et chanteurs vous font redécouvrir les grands succès de Francis Cabrel. Porté par la voix troublante de GweN, ce concert authentique et engagé revisite son univers avec liberté et émotion.

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Cinema Cinévals 1, rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Les chansons de Francis Cabrel – GweN et ses musiciens Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge