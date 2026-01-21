LES CHANTERUS PYRÉNÉENS DE TARBES ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

LES CHANTERUS PYRÉNÉENS DE TARBES

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Venez découvrir toute la richesse du chant pyrénéen à quatre voix, interprété par 35 choristes passionnés âgés de 20 à 77 ans. Leur répertoire unique perpétue une tradition vivante fondé en 1942, le chœur est l’héritier du chant orphéonique présent à Tarbes depuis 1856.

À travers une pratique bénévole et désintéressée, ils œuvrent pour la diffusion et la transmission de la polyphonie pyrénéenne, de la langue occitane et de la culture régionale. 9 .

Come and discover the richness of Pyrenean four-part singing, performed by 35 passionate choristers aged from 20 to 77. Their unique repertoire perpetuates a living tradition: founded in 1942, the ch?ur is the heir to orphéonic singing, present in Tarbes since 1856.

