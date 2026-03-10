Les Chants de Coton – Concert Gospel Eglise Saint Léger Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:30 – 22:00

Gratuit : non Adultes : 12 €, Enfants jusque 14 ans : 8 €, sur place : 14 € Les bénéfices seront reversés à l’Association Onco Plein Air (AOPA). tout public

Concert Gospel solidaire par la troupe nantaise « Les Chants de Coton » à Orvault. Vendredi 10 avril 2026 à 20h30, l’Église Saint-Léger accueillera un concert Gospel organisé par le Club Agora Nantes. La troupe nantaise Les Chants de Coton fera vibrer le public au rythme des grands classiques du gospel pour une soirée pleine d’émotion et de partage. Un rendez-vous musical et solidaire à ne pas manquer.

Eglise Saint Léger Bourg/Secteur rural Orvault 44700

0615439491 http://www.club-agora-nantes.fr



Afficher la carte du lieu Eglise Saint Léger et trouvez le meilleur itinéraire

