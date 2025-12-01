Les Chants de Noël du Département rue Marius Moustier Fuveau

Les Chants de Noël du Département

Samedi 13 décembre 2025 de 19h à 20h30. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

Date(s) :

2025-12-13

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël. Sur Fuveau ce sera le samedi 13 décembre à la salle de la Galerie et sera pour un Noël Corse!

Chaque hiver, la Provence se pare de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël. 34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent.

Les églises, théâtres et salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence. Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en œuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire. .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 accueil@fuveau-tourisme.com

English :

In December, Provence is enchanted by the sound of Christmas carols. In Fuveau, it will be Saturday December 13 at the Salle de la Galerie for a Corsican Christmas!

German :

Im Dezember wird die Provence mit Weihnachtsliedern verzaubert. In Fuveau wird es am Samstag, den 13. Dezember, in der Salle de la Galerie ein korsisches Weihnachtsfest geben!

Italiano :

A dicembre la Provenza è incantata dal suono dei canti natalizi. A Fuveau sarà sabato 13 dicembre alla Salle de la Galerie per un Natale corso!

Espanol :

En diciembre, la Provenza se dejará encantar por el sonido de los villancicos. ¡En Fuveau será el sábado 13 de diciembre en la Salle de la Galerie para una Navidad corsa!

L’événement Les Chants de Noël du Département Fuveau a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Fuveau