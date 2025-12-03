Les chants de Noël du département Noël Celte Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Les chants de Noël du département Noël Celte

Mercredi 3 décembre 2025 à partir de 16h30. Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 16:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Eglises, théâtres, salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents. 34 communes accueillent 59 concerts gratuits.

Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence. Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en œuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire.



Ce Noël d’inspiration celte est une expérience musicale unique qui vous plongera dans l’univers riche et vibrant des traditions celtes mêlé à la musique vocale de Grande- Bretagne. Vous apprécierez les sons envoûtants des thèmes traditionnels des pays celtes, de l’Irlande à l’Écosse, contant des récits de Noël. Pour cela, les quatre voix de l’Ensemble Dulcisona seront accompagnées par les instruments typiques du répertoire celte tels le violon, la flûte traversière ou encore l’accordéon. Une joie profonde se dégagera de ce Noël aux airs entraînants, dans les virevoltes des jigs qui incitent à la danse et les Carols de Noël vous toucheront de leurs récits poignants. Tout ceci fera naître devant vous des visions de montagnes majestueuses, de rivières sinueuses et de feux crépitants autour desquels l’on se rassemble pour fêter Noël. .

Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Each concert is an invitation to discover the traditions and emotions of Provençal Christmas. Churches, theaters and village halls become the setting for a musical heritage of a thousand accents. 34 communes host 59 free concerts.

German :

Jedes Konzert ist eine Einladung, die Traditionen und Emotionen der provenzalischen Weihnachtszeit zu entdecken. Kirchen, Theater und Dorfsäle werden zu Schmuckkästchen für ein musikalisches Erbe mit tausend Akzenten. in 34 Gemeinden finden 59 kostenlose Konzerte statt.

Italiano :

Ogni concerto è un invito a scoprire le tradizioni e le emozioni del Natale provenzale. Chiese, teatri e sale di paese diventano lo scenario di un patrimonio musicale dai mille accenti. 34 città ospitano 59 concerti gratuiti.

Espanol :

Cada concierto es una invitación a descubrir las tradiciones y emociones de la Navidad provenzal. Iglesias, teatros y salas de pueblo se convierten en escenario de un patrimonio musical con mil acentos. 34 ciudades acogen 59 conciertos gratuitos.

L’événement Les chants de Noël du département Noël Celte Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence