Les chants de Noël du département Noël Corse Église Saint-Paul d’Encagnane Aix-en-Provence

Les chants de Noël du département Noël Corse

Mardi 9 décembre 2025 à partir de 19h. Église Saint-Paul d’Encagnane 16, avenue de l’Europe Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 19:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Eglises, théâtres, salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents. 34 communes accueillent 59 concerts gratuits.

Plus d’une vingtaine d’années sur les routes ont façonné Diana Saliceti.

L’auteur-compositeur interprète oscille entre tradition et modernité du chant corse avec toujours dans le cœur ce feu ardent d’amour pour sa culture. Une île au cœur du monde latin qui résonne comme une terre ancestrale. Une tournée de Noël, en compagnie de quatre brillants musiciens unissant leurs cordes et leurs voix autour de la chanteuse. Un répertoire entre profane et sacré pour invoquer les plus beaux rêves de paix et de solidarité. Une main tendue, une prière, un chant autour d’un feu, l’espoir de jours meilleurs à travers une culture corse en permanente évolution et ouverte sur la Méditerranée. Un voyage au cœur de l’île montagne avec la musique au corps et le partage toujours à l’esprit. .

Église Saint-Paul d’Encagnane 16, avenue de l’Europe Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Each concert is an invitation to discover the traditions and emotions of Provençal Christmas. Churches, theaters and village halls become the setting for a musical heritage of a thousand accents. 34 communes host 59 free concerts.

German :

Jedes Konzert ist eine Einladung, die Traditionen und Emotionen der provenzalischen Weihnachtszeit zu entdecken. Kirchen, Theater und Dorfsäle werden zu Schmuckkästchen für ein musikalisches Erbe mit tausend Akzenten. in 34 Gemeinden finden 59 kostenlose Konzerte statt.

Italiano :

Ogni concerto è un invito a scoprire le tradizioni e le emozioni del Natale provenzale. Chiese, teatri e sale di paese diventano lo scenario di un patrimonio musicale dai mille accenti. 34 città ospitano 59 concerti gratuiti.

Espanol :

Cada concierto es una invitación a descubrir las tradiciones y emociones de la Navidad provenzal. Iglesias, teatros y salas de pueblo se convierten en escenario de un patrimonio musical con mil acentos. 34 ciudades acogen 59 conciertos gratuitos.

L’événement Les chants de Noël du département Noël Corse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence