Les chants de Noël du département Noël Méditerranée Église des Milles Aix-en-Provence

Jeudi 4 décembre 2025 à partir de 19h. Église des Milles 10b, avenue Louis-Amourik Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Eglises, théâtres, salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents. 34 communes accueillent 59 concerts gratuits.

“Noël en Méditerranée” propose un répertoire festif qui met en lumière la diversité et la richesse des traditions musicales et chantées des pays méditerranéens d’Europe. Un voyage aux couleurs du Sud parcourant la Provence, l’Italie, l’Espagne, la Corse et la Grèce, autant de contrées où la musique et les Chants de Noël sont synonymes de célébration et de partage, de joie et de générosité, d’allégresse et de retrouvailles.

Ce programme éclectique et populaire, parfois aux accents sacrés, mêle des airs de Flamenco, des rythmes endiablés napolitains, des chants corses, des

chants traditionnels grecs et des chants provençaux aux mélodies qui nous sont si familières. Vielle à roue, clarinette, oud, trompette et percussions revisitent ce répertoire porté par la voix puissante et cristalline de Françoise Atlan. Un programme comme trait d’union qui tisse un lien entre les générations et transporte l’esprit de fête méditerranéen dans le cœur de chacun. .

Église des Milles 10b, avenue Louis-Amourik Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Each concert is an invitation to discover the traditions and emotions of Provençal Christmas. Churches, theaters and village halls become the setting for a musical heritage of a thousand accents. 34 communes host 59 free concerts.

German :

Jedes Konzert ist eine Einladung, die Traditionen und Emotionen der provenzalischen Weihnachtszeit zu entdecken. Kirchen, Theater und Dorfsäle werden zu Schmuckkästchen für ein musikalisches Erbe mit tausend Akzenten. in 34 Gemeinden finden 59 kostenlose Konzerte statt.

Italiano :

Ogni concerto è un invito a scoprire le tradizioni e le emozioni del Natale provenzale. Chiese, teatri e sale di paese diventano lo scenario di un patrimonio musicale dai mille accenti. 34 città ospitano 59 concerti gratuiti.

Espanol :

Cada concierto es una invitación a descubrir las tradiciones y emociones de la Navidad provenzal. Iglesias, teatros y salas de pueblo se convierten en escenario de un patrimonio musical con mil acentos. 34 ciudades acogen 59 conciertos gratuitos.

