Les Chants de Noël Édition 2025 Eglise St Pierre Es Liens Fontvieille

Les Chants de Noël Édition 2025 Eglise St Pierre Es Liens Fontvieille dimanche 21 décembre 2025.

Les Chants de Noël Édition 2025

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 18h30. Eglise St Pierre Es Liens Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 18:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël Le dimanche 21 Décembre à l’Église de Fontvieille

Chaque hiver, la Provence se pare de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël. 34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent.

Les églises, théâtres et salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence. Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en œuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire.



A l’Église de Fontvieille les Chants de Noël vous invite…. sur la thématique ‘Noël d’Arménie’ .

Eglise St Pierre Es Liens Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In December, Provence is enchanted by the sound of Christmas carols Sunday 21 December at Fontvieille Church

German :

Im Dezember verzaubert die Provence mit Weihnachtsliedern Sonntag, 21. Dezember, in der Kirche von Fontvieille

Italiano :

A dicembre, la Provenza sarà incantata dal suono dei canti natalizi domenica 21 dicembre alla chiesa di Fontvieille

Espanol :

En diciembre, la Provenza se dejará encantar por el sonido de los villancicos Domingo 21 de diciembre en la iglesia de Fontvieille

L’événement Les Chants de Noël Édition 2025 Fontvieille a été mis à jour le 2025-10-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles