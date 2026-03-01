Les chants des amphibiens Davrey

Les chants des amphibiens

Début : 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20 21:30:00

2026-03-20

Vendredi 20 mars DAVREY Les chants des amphibiens. De 19h30 à 21h30, à la mairie de Davrey puis au site d’observation de la nature.

Dans le cadre de ses animations Rendez-vous Nature , E-Graine Grand Est vous propose une animation autour des amphibiens. Lors d’une soirée, venez découvrir ces petites créatures aux yeux globuleux. Elles ont tant d’histoires à vous raconter de leur naissance à leurs repas préférés, en passant par quelques anecdotes. Vous arriverez peut être à les reconnaitre grâce à leur chant inCRÔAyable lors d’une balade sur le site Naturel de Davrey !

Dans un premier temps, présentation des amphibiens généralistes (habitudes, modes de vie, régimes alimentaires), suivie d’une écoute des chants sur site.

Gratuit pour toute la famille.

Sur inscription nombre de places limité.

Contact +33 (0)3 25 40 10 59 contact@e-graine-ge.org .

