Les chants des oiseaux du bois de Vincennes Parc Floral de Paris Paris

Les chants des oiseaux seront le fil rouge de cette balade au bois de Vincennes

Vous apprendrez à les reconnaitre grâce aux astuces de Sébastien, expert en la matière.

Ce sera l’occasion de connaitre le milieu de vie de ces oiseaux chanteurs mais aussi leur alimentation et leur migration.

Les mésanges, fauvettes, pouillots, rougegorges devraient être au rendez-vous .

Cette découverte sonore se fera le long d’une rivière puis autour du lac des minimes fréquenté par de nombreux oiseaux d’eau dont le majestueux héron cendré et le grèbe huppé.

Organisée par Sébastien, guide ornitho, passionné par l’ornithologie depuis plus de 20 ans.

Le samedi 21 mars 2026

de 09h30 à 11h30

Le samedi 28 mars 2026

de 09h00 à 11h00

payant

De 6 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Parc Floral de Paris Métro Château de Vincennes 75012 Paris

