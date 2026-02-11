Les chants d’oiseaux du marais tourbier Longpré-les-Corps-Saints

Les chants d’oiseaux du marais tourbier

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme

Tarif : -24 – -24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22

Balade au cœur du marais à l’écoute du chant des oiseaux

Le printemps réveille la nature… et les oiseaux entament leur plus beau concert !

Mais savez-vous pourquoi ils chantent ? Lors de cette balade au cœur du marais tourbier, laissez-vous guider pour percer les secrets des mélodies printanières.

À travers une immersion sensorielle unique, vous apprendrez à reconnaître les chants des oiseaux qui nous entourent et découvrirez l’incroyable richesse de cet écosystème.

Une expérience fascinante qui ravira petits et grands, curieux et passionnés de nature.

Venez tendre l’oreille et laissez la symphonie du marais vous envoûter !

Visite ouverte au plus de 8 ans, bottes, chapeau, vêtements sombres et jumelles conseillés, chien non accepté.

Balade au cœur du marais à l’écoute du chant des oiseaux

Le printemps réveille la nature… et les oiseaux entament leur plus beau concert !

Mais savez-vous pourquoi ils chantent ? Lors de cette balade au cœur du marais tourbier, laissez-vous guider pour percer les secrets des mélodies printanières.

À travers une immersion sensorielle unique, vous apprendrez à reconnaître les chants des oiseaux qui nous entourent et découvrirez l’incroyable richesse de cet écosystème.

Une expérience fascinante qui ravira petits et grands, curieux et passionnés de nature.

Venez tendre l’oreille et laissez la symphonie du marais vous envoûter !

Visite ouverte au plus de 8 ans, bottes, chapeau, vêtements sombres et jumelles conseillés, chien non accepté. .

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 86 93 tourisme@ca-baiedesomme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk in the heart of the marsh: listening to birdsong

Spring awakens nature? and the birds begin their most beautiful concert!

But do you know why they sing? On this walk through the heart of the Tourbier marsh, let us help you discover the secrets of springtime melodies.

Through a unique sensory immersion experience, you’ll learn to recognize the songs of the birds that surround us, and discover the incredible richness of this ecosystem.

A fascinating experience that will delight young and old, the curious and nature-lovers alike.

Put your ears to the ground and let the symphony of the marsh enchant you!

Open to children aged 8 and over. Boots, hat, dark clothing and binoculars recommended.

L’événement Les chants d’oiseaux du marais tourbier Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2021-02-17 par OT DE LA BAIE DE SOMME