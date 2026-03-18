Les Chants Perchés Loup Uberto | Festival Musiques Démesurées Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand

Les Chants Perchés Loup Uberto | Festival Musiques Démesurées

Le Lieu-Dit 10 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Prix libre et conscient*

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 22:00:00

fin : 2026-04-24 11:00:00

Date(s) :

2026-04-24

La pratique de Loup Uberto (Grenoble, 1990) est inclassable ; artiste sonore, vocaliste et luthier, il passe avec fluidité de l’improvisation à l’interprétation d’œuvres traditionnelles, il est aussi à l’aise sur les percussions qu’à l’électronique.

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Le Lieu-Dit 10 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

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English :

The practice of Loup Uberto (Grenoble, 1990) is unclassifiable; sound artist, vocalist and luthier, he moves fluidly from improvisation to the interpretation of traditional works, and is equally at ease with percussion and electronics.

L’événement Les Chants Perchés Loup Uberto | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-18 par Clermont Auvergne Volcans