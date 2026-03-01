Les Chapeaux verts Du vent dans Les branches de Sassafras

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-23 20:30:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Sous l’égide du Club Rotary Levroux Châteauroux Aéroport une belle soirée Théâtre avec la Compagnie Les chapeaux verts une représentation de la pièce Du vent sous les branches de sassafras de René de Olbadia.

Représentation au profit de l’association Valentin HAÜY et pour les jeunes en difficulté et les personnes âgées dépendantes sur notre département. 15 .

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Under the aegis of the Levroux Châteauroux Aéroport Rotary Club, a wonderful evening of theater with the Compagnie Les chapeaux verts : a performance of the play Du vent sous les branches de sassafras by René de Olbadia.

L’événement Les Chapeaux verts Du vent dans Les branches de Sassafras Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme