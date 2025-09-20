Les chapelles restaurées de l’église Saint-Sulpice Église Saint-Sulpice Paris
Les chapelles restaurées de l’église Saint-Sulpice Église Saint-Sulpice Paris samedi 20 septembre 2025.
Les chefs-d’œuvre de peinture murale des XVIIIe et XIXe siècles de l’église Saint-Sulpice seront présentés par la conservatrice du patrimoine en charge de l’édifice à travers une sélection de chapelles récemment restaurées : autant d’artistes et de chantiers majeurs à découvrir !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez découvrir les chapelles restaurées de l’église Saint-Sulpice !
Le samedi 20 septembre 2025
de 09h30 à 10h30
Le samedi 20 septembre 2025
de 11h00 à 12h00
gratuit
Places limitées
Les inscriptions seront ouvertes le 10 septembre.
Tout public.
Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
