Les chasses aux œufs de Pâques D978 Couches

Les chasses aux œufs de Pâques

D978 Château de Couches Marguerite de Bourgogne Couches Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Lors de la Chasse aux Œufs du Château de Couches, tous les petits chasseurs sont gagnants. Savamment cachés dans les fourrés de la basse cour ou dans les souterrains en cas d’intempérie, de petits œufs factices permettent aux enfants (quelle que soit la quantité de la récolte) d’obtenir un joli sachet de chocolats de qualité. .

D978 Château de Couches Marguerite de Bourgogne Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 45 57 99 contact@chateaudecouches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les chasses aux œufs de Pâques

L’événement Les chasses aux œufs de Pâques Couches a été mis à jour le 2026-01-13 par Mission Tourisme Département 71