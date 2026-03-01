Les chasses aux oeufs de Pâques parisiennes
Les chasses aux oeufs de Pâques parisiennes dimanche 29 mars 2026.
Découvrez les chasses aux oeufs de Pâques proposées près de chez vous !
On les attend tous avec impatience… Les chasses aux œufs de Pâques sont de retour à Paris. Alors le temps d’un week-end, les gourmands seront à la fête entre dégustation de chocolat, et chasses aux œufs. Tous à vos paniers !
Du dimanche 29 mars 2026 au lundi 06 avril 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-29T01:00:00+01:00
fin : 2026-04-07T01:59:59+02:00
Date(s) :