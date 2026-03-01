Les chasses aux oeufs de Pâques parisiennes

Les chasses aux oeufs de Pâques parisiennes

Les chasses aux oeufs de Pâques parisiennes dimanche 29 mars 2026.

Découvrez les chasses aux oeufs de Pâques proposées près de chez vous !

On les attend tous avec impatience… Les chasses aux œufs de Pâques sont de retour à Paris. Alors le temps d’un week-end, les gourmands seront à la fête entre dégustation de chocolat, et chasses aux œufs. Tous à vos paniers !
Du dimanche 29 mars 2026 au lundi 06 avril 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-29T01:00:00+01:00
fin : 2026-04-07T01:59:59+02:00
Date(s) :

 


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