Les Chatouilles ou la danse de la colère Haguenau

C’est l’histoire d’Odette, une petite fille dont l’enfance a été volée par un ami de la famille . Une jeune fille qui cherche des réponses à ses questions et les trouve progressivement avec son corps. Une danseuse qui se bat avec sa sensibilité. Quand les mots ne suffisent plus, la danse est son moyen de survie.

Sublime interprète de cette confession poignante, émouvante, parfois drôle, Andréa Bescond interprète une galerie de personnages et nous emmène dans un grand huit émotionnel. Un seule en scène nécessaire et toujours d’actualité. .

English :

This is the story of Odette, a little girl whose childhood has been stolen by a « family friend ». A young girl who seeks answers to her questions, and gradually finds them with her body. A dancer who fights with her sensitivity. When words no longer suffice, dance is her means of survival.

German :

Dies ist die Geschichte von Odette, einem kleinen Mädchen, dessen Kindheit von einem « Freund der Familie » geraubt wurde. Ein junges Mädchen, das Antworten auf ihre Fragen sucht und sie nach und nach mit ihrem Körper findet. Eine Tänzerin, die mit ihrer Sensibilität kämpft. Wenn Worte nicht mehr ausreichen, ist der Tanz ihr Mittel zum Überleben.

Italiano :

Questa è la storia di Odette, una bambina a cui è stata rubata l’infanzia da un « amico di famiglia ». Una ragazza che cerca risposte alle sue domande e le trova gradualmente con il suo corpo. Una ballerina che lotta con la sua sensibilità. Quando le parole non bastano più, la danza è il suo mezzo di sopravvivenza.

Espanol :

Esta es la historia de Odette, una niña cuya infancia ha sido robada por un « amigo de la familia ». Una niña que busca respuestas a sus preguntas y las encuentra poco a poco con su cuerpo. Una bailarina que lucha con su sensibilidad. Cuando las palabras ya no bastan, la danza es su medio de supervivencia.

