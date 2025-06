Les Chatouilles ou La danse de la colère Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 3 mars 2026 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 20:45 – 21:45

Gratuit : non De 14 € à 29 € Tout public

Récompensée par le Molière 2016 du Seul(e)-en-scène, Andréa Bescond reprend sur les planches ce spectacle inspiré du drame de son enfance, où les chatouilles sont synonymes d’attouchements, de viols. Un récit bouleversant animé par la passion de la danse.Odette est une jeune fille de 8 ans dont l’enfance a été volée par un ami de ses parents. Pendant longtemps, elle se tait, subit puis occulte. Pour respirer, exprimer sa souffrance et sa colère, la petite fille danse. C’est son exutoire. Devenue adulte, elle affronte les souvenirs et réussit à réagir et à se battre.Autrice et interprète, Andréa Bescond est remarquable, incarnant avec justesse tous les personnages qui habitent l’histoire de la fillette. Une mère insensible à la détresse de son enfant, un père démissionnaire, une professeure de danse enthousiaste quant à son talent, une psy peu prolixe… Une écriture au cordeau, où chaque mot est pesé, où la phrase reste légère. Et quand les mots n’arrivent pas à dire, c’est le corps qui prend la relève avec des solos à la croisée du hip-hop, de la danse moderne et contemporaine. Car pour mieux dire l’indicible, Andréa Bescond choisit d’éviter les mots crus et leur préfère la pudeur du corps qui s’exprime.Molière 2016 du Seul(e)-en-scèneÀ partir de 14 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/les-chatouilles