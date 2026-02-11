Les chats au musée Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
Les chats au musée Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch mercredi 18 février 2026.
Les chats au musée
Mercredi 18 février 2026.
A 15h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Allauch Ciné
De Vasily ROVENSKIY.
Jeune public dès 6 ans / film d’animation 79 minutes
Coincé dans un vieux piano qui prend l’eau, le jeune chat Vincent fait équipe avec Maurice la souris afin d’éviter la noyade. Un groupe de marins repêche alors l’instrument et l’envoie dans un musée. Vincent y rencontre une équipe de chats d’élite, qui protège les œuvres d’art des rongeurs et autres … .
Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Allauch Ciné
L’événement Les chats au musée Allauch a été mis à jour le 2026-02-06 par Maison du Tourisme d’Allauch