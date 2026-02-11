Les chats au musée Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

Les chats au musée

Mercredi 18 février 2026.

A 15h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Allauch Ciné

De Vasily ROVENSKIY.

Jeune public dès 6 ans / film d’animation 79 minutes

Coincé dans un vieux piano qui prend l’eau, le jeune chat Vincent fait équipe avec Maurice la souris afin d’éviter la noyade. Un groupe de marins repêche alors l’instrument et l’envoie dans un musée. Vincent y rencontre une équipe de chats d’élite, qui protège les œuvres d’art des rongeurs et autres … .

Allauch Ciné

