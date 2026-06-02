Les Chaumes de Sèchebec, un coin de Méditerranée en Charente-Maritime Les Chaumes de Sèchebec Bords
Les Chaumes de Sèchebec, un coin de Méditerranée en Charente-Maritime Les Chaumes de Sèchebec Bords mardi 28 juillet 2026.
Bords
Les Chaumes de Sèchebec, un coin de Méditerranée en Charente-Maritime
Les Chaumes de Sèchebec D222 Bords Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Situées sur les communes de Bords et de Saint-Savinien-sur-Charente, les Chaumes de Sèchebec couvrent aujourd’hui 39 hectares et comptent parmi les derniers vestiges de pelouses calcaires du département.
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Les Chaumes de Sèchebec D222 Bords 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Les Chaumes de Sèchebec, un coin de Méditerranée en Charente-Maritime Bords a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge